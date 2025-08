Cajuste-Ipsiwich: dal sondaggio concreto del 7 luglio alla possibile svolta

01/08/2025 | 10:50:22

A Jens Cajuste hanno fatto fare il giro del mondo, attribuendogli destinazioni improbabili e traiettorie molto complicate. Nelle ultime settimane ci ha provato il Besiktas, senza grandi riscontri, ma proprio in quei giorni (era il 7 luglio) vi avevamo raccontato il concreto sondaggio dell’Ipswich per un ritorno che è in cima ai suoi desideri essendosi trovato molto bene. Il Napoli sta lavorando sulla formula, ha chiesto un prestito oneroso e garanzie sul riscatto: dobbiamo ancora avere un po’ di pazienza, ma l’Ipswich è una soluzione sempre più concreta (oltre venti giorni dopo) e il giro del mondo di Cajuste sta per finire…

Foto: Instagram Ipswich