Cajuste: “Ho sempre avuto l’ambizione di tornare all’Ipswich”

07/08/2025 | 20:54:34

Nuova avventura per Cajuste, che ha firmato con l’Ipswich e nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità della trattativa che vi avevamo anticipato. Queste le prime parole del giocatore che ha accettato il ritorno in Premier: “Sono davvero felice che tutto sia andato per il verso giusto e di essere tornato. Ho sempre avuto l’ambizione di tornare qui e non vedo l’ora di ricominciare con i miei compagni” ha detto Cajuste ai canali ufficiali del club inglese.

Foto: Instagram Ipswich