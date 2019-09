Cairo: “Verdi? È stata una maratona, ci siamo fatti un regalo. Ora puntiamo in alto”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato cosi l’acquisto di Simone Verdi dal Napoli: “Contento di riportare Verdi a casa, era il primo obiettivo che avevamo, l’abbiamo sempre avuto in tutto il mercato, avremo voluto prenderlo prima ma non era possibile perché il Napoli doveva fare altre operazioni e quindi fino a quando non le avesse fatte non vendeva Verdi, ma oggi ci ho voluto provare in tutti i modi possibili, è stata una maratona. Il Toro punta in alto? Assolutamente si, già a Bergamo la squadra ha fatto benissimo. Mancavano giocatori importanti – afferma come riporta Tuttonapoli.net – ma abbiamo fatto una partita incredibile giocando quattro giorni prima. Mi sono fatto un regalo, a me, al mister ed ai tifosi. Con Giuntoli ci siamo visti, lui era in contatto col presidente, c’era disponibilità a fare l’operazione, anche per tornare ad avere col Napoli rapporti positivi, come di fatto io ho col presidente De Laurentiis, era giusto averli come società per fare delle cose insieme”.

