Cairo: “Vendere il Torino? Ad oggi non è arrivata alcuna offerta concreta, continuo con determinazione”

01/08/2025 | 15:47:05

Cairo, presidente del Torino, ha così presentato Baroni in conferenza stampa: ” “Non lo conoscevo personalmente, ma poi ho avuto modo di incontrarlo grazie a un appuntamento organizzato da Vagnati, e mi ha fatto subito un’ottima impressione. Ho seguito il suo percorso con le sue squadre e sono rimasto colpito dal modo in cui valorizza i giovani. Sono convinto che sia la persona giusta per noi.” Riguardo alla possibilità di cedere la società, Cairo ha chiarito: “Ho una grande responsabilità verso i tifosi del Toro, che vogliono vedere la squadra crescere e andare avanti. A novembre, durante un evento Rcs, avevo detto che ero disponibile a valutare, ma ad oggi non è arrivata alcuna offerta concreta. Continuo quindi con ancora più determinazione. Tra poco saranno vent’anni da quando ho preso il Torino, e per me conta impegnarmi a fondo per migliorare la squadra. Se mai arrivasse una proposta seria, sarebbe fondamentale capire chi c’è dietro. Purtroppo abbiamo visto in passato squadre importanti passare in mani che le hanno danneggiate. Basta guardare la classifica di vent’anni fa, quando tra le prime c’erano squadre oggi in condizioni ben diverse. Ho ereditato un Toro fallito; ora iniziamo il 14° campionato consecutivo in Serie A, con il nono miglior punteggio storico: un segnale importante. Nei dieci anni prima, la squadra ha vissuto sei anni in Serie B e tre retrocessioni. Oggi le cose stanno cambiando, anche grazie a investimenti importanti come il Filadelfia. L’11 agosto verranno consegnate le chiavi del centro Robaldo per far iniziare gli allenamenti dei più piccoli. Il settore giovanile sta dando ottimi risultati.”

Foto: Torino Twitter