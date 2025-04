Cairo: “Torino arbitro dello scudetto? Definizione che ci può stare. Milinkovic-Savic tra i migliori in Europa”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a Radio Kiss Kiss in vista del match di domenica sera a Napoli.

Queste le sue parole: “Il Torino arbitro dello scudetto? Definizione che ci può stare. Affronteremo nelle ultime cinque giornate sia il Napoli che l’Inter. Due partite molto importanti per l’assegnazione dello scudetto. Complimenti al Napoli che ha una bella squadra, un grande presidente ed un grande allenatore”.

Infine due battute su due dei suoi calciatori migliori, Milinkovic-Savic e Ricci, accostato anche al Napoli: “Al momento non abbiamo parlato con nessuno, sono voci che non hanno alcun fondamento. La clausola di VMS? Sono cose che si possono cambiare e non è detto. Un gran portiere, uno dei migliori in Europa, è cresciuto tantissimo. Gli scozzesi sono ben rappresentati in Italia. Adams e McTominay hanno già 9 gol. Ieri avevamo tre giovani in campo ed è stato molto bello”.

Foto: twitter Torino