Cairo su Sirigu: “Nell’ultimo anno l’ho visto meno felice”. Juric annuncia: “Savic il titolare, Berisha il secondo”

Come vi avevamo anticipato, il futuro di Sirigu è sempre più lontano da Torino. Questo pomeriggio, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juric, il presidente dei granata Urbano Cairo si è soffermato sul portiere attualmente impegnato con l’Italia all’Europeo. “Per ora è ancora con noi. Nell’ultima stagione l’ho visto meno felice di essere qui. Aveva magari un’ambizione diversa, può essere giusto accontentarlo e dargli la possibilità di ciò che ritiene il meglio. Ha 34 anni, ma i portieri vanno avanti tanto: può avere voglie diverse. Ho sempre avuto un rapporto splendido, lo stimo ed è un ragazzo eccezionale, ma è importante la motivazione. Non è che Sirigu non fosse attaccato alla maglia, ma se non hai la voglia totale di stare, magari pensando che potevi fare qualcosa di diverso, un po’ ti può indebolire. Non è giusto che qualcuno non sia nelle possibilità di fare le cose migliori, ma da parte mia c’è grande affetto e stima”.

Anche Juric, nel rispondere ad una domanda sulle gerarchie in porta, ha lanciato un segnale a Sirigu. “Quali saranno le gerarchie in porta? Savic titolare, Berisha secondo”.

FOTO: Twitter Torino