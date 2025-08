Cairo: “Sorpreso da Baroni. E’ l’allenatore giusto per noi”

01/08/2025 | 21:02:00

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in conferenza stampa, presentando il tecnico Marco Baroni (qui per altri passaggi).

Queste le sue parole: “Chiedete all’allenatore, io non faccio l’allenatore. Non faccio proclami, se dedico tanto tempo al Toro è perché voglio fare bene. Poi sul potenziale non mi metto a fare considerazioni, non ne ho la competenza. Abbiamo il mister, Vagnati e Moretti che hanno più competenza di me”.

Ha intenzione di acquistare lo stadio Grande Torino? E lo farebbe per aumentare l’appetibilità del club in caso di cessione o per fare uno step in più?

“E’ un’opportunità. Ci siamo sentiti con il sindaco, abbiamo programmato l’incontro subito dopo agosto. A settembre ci vedremo: l’obiettivo di prendere lo stadio è legato allo sviluppo delle strutture. Non ci sono secondi fini, legati a una vendita, ma la voglia di pendere uno stadio se ci saranno le condizioni. La delibera del 2003 diceva che uno stadio e una squadra, uguali condizioni. Quindi mi aspetto che qui ci siano condizioni simili a quelle che ha avuto la Juve”.

Foto: X Torino