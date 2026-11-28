Cairo: “Sono convinto che le cose potranno migliorare, resto molto fiducioso”

28/11/2026 | 21:45:07

Le parole di Urbano Cairo in zona mista dopo la sconfitta contro la Lazio: “Sono convinto che le cose possano migliorare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato per i due gol finali. Il secondo non va preso. Poi siamo tornati in campo con voglia. Male la sconfitta ma la prestazione è stata importante, sono molto fiducioso. I 120 anni del Torino? Stiamo lavorando con impegno perché ci teniamo. Sono contento che anche il Comune abbia la stessa urgenza”.

Foto: Instagram Cairo