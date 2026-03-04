Cairo: “Sono contento, adesso è bene parlare poco e cercare di fare i fatti”

04/03/2026 | 16:10:28

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine del rinnovo della partnership con Banca Mediolanum per la maglia azzurra del Giro d’Italia.

Queste le sue parole:

“Sono contento, ma secondo me adesso è bene parlare poco e cercare di fare i fatti, di fare tante buone cose senza di inguaiarsi troppo, perché ovviamente la cosa importante oggi è fare, lavorare con la testa bassa, senza troppe parole”.

Foto: Instagram Cairo