Cairo: “Se non c’è stata promessa di Petrachi, non capisco il comportamento di Nkoulou”

“Bene, meglio: se non c’è stata alcuna promessa di Petrachi, a maggior ragione non capisco il comportamento di Nkoulou e del suo procuratore”. Urbano Cairo, presidente del Toro, è intervenuto così ai microfoni dell’Ansa per chiudere il botta e risposta con l’attuale direttore sportivo della Roma sulla vicenda del difensore camerunense.

Foto: Twitter ufficiale Torino