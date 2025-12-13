Cairo: “Petrachi sta lavorando, non abbiamo blocchi. Sul mercato possiamo fare ciò che vogliamo”

13/12/2025 | 19:38:07

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato in zona mista dopo la vittoria sulla Cremonese: “Era molto importante vincere e l’abbiamo fatto. La Cremonese se ha 20 punti è perché ovviamente qualche buon valore ce l’ha. In più ha un bravo allenatore che ben conosciamo, che è Nicola. Adams è andato vicino al gol in più di un’occasione, loro hanno avuto quella palla che hanno tirato alle stelle. Sono molto contento, ho visto una squadra compatta e vogliosa. Con Petrachi stiamo lavorando sotto traccia. Se ci sono opportunità, lo faremo. Non abbiamo nessun blocco di mercato, possiamo fare quel che vogliamo. C’è Gianluca che sta lavorando. Quando ha le idee chiare, mi fa delle proposte. Ora aspettiamo, siamo al 13 di dicembre e abbiamo ancora 2 partite molto importanti: per per ora concentriamoci e molto sul Sassuolo, poi se ci sarà da aiutare la squadra e il mister molto volentieri”.

Foto: Instagram Cairo