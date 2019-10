Cairo: “Oggi ho rivisto il vero Toro. Dobbiamo ripartire con questo spirito”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune parole in mixed zone dopo il pareggio casalingo contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Oggi ho rivisto il vero Toro che piace a me, in particolare nel secondo tempo. Una squadra con personalità, hanno fatto tutti molto bene quindi direi molto bene. Alla ripresa dobbiamo ripartire con questo spirito. Adesso dobbiamo confermare partita per partita questo atteggiamento di qualità, di voglia di fare risultato, di compattezza. Oggi non abbiamo preso nemmeno gol, quindi direi bene. E’ stato tutto molto positivo. E’ il Toro che piace a me con quella compattezza, quella grinta che è fondamentale”.

