Cairo: “Non vendo il Torino, non incontro nessun acquirente”

Dopo le voci di un imprenditore pronto a comprare il Torino, Urbano Cairo presidente dei granata, ai microfoni di Sky Sport ha chiuso le porte a una futura cessione. Il numero uno del Torino ha spiegato: “La mia intenzione non è assolutamente quella di vendere il Torino, non sarò disposto a incontrare nessun potenziale acquirente. Lo dico una volta per tutte. Noi stiamo lavorando guardando al futuro”.

Foto: profilo twitter Torino