Cairo: “Nel giro di una settimana decideremo il nuovo allenatore, l’ho scelto al 50%”

29/05/2026 | 21:00:14

Intervenuto a margine di un evento il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato della scelta sul prossimo allenatore dei granta:”Allenatore? Non posso dirlo adesso, non l’ho ancora deciso. L’ho scelto al 50%. Lo decideremo nel giro di una settimana, non manca tanto. Scegliere l’allenatore in squadre come il Toro è fondamentale, è quello che ti sviluppa il talento. Mi piacerebbe un allenatore che ha qualità per sviluppare i giovani e fare un bel gioco. Ma il gioco da solo non basta, devi prendere un gol in meno degli altri”.

Foto: Instagram Cairo