Cairo: “Mercato? Gruppo già forte, serve solo qualche ritocco. L’Europa League…”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle pagine de Il Giornale soffermandosi sul mercato e sui preliminari di Europa League contro il Debreceni: “L’Europa League? Affronteremo il turno di qualificazione con la stessa squadra che ha totalizzato 63 punti nella scorsa stagione, conquistandone 1 in meno della Juve e 5 in meno rispetto all’Atalanta nel girone di ritorno. Mercato? Abbiamo un gruppo già forte e di qualità, mancherà solo Rincon. Al mercato ci penseremo dopo: non dobbiamo rivoluzionare, serve solo qualche ritocco intelligente”.

Foto: Torino sito ufficiale