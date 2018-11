Cairo: “Mazzarri sta bene, voleva tornare subito in campo. Esonero? No, è un top assoluto”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato all’Ansa anche delle condizioni di Walter Mazzarri, assente questa sera a Cagliari per il posticipo della 13a giornata di Serie A: “Sta bene, sono andato a trovarlo in clinica più volte e le sue condizioni sono buone. Sono io che gli ho imposto di fare tutti gli accertamenti. Lui la mattina dopo il malore voleva già stare in campo e voleva partire per Cagliari. Perché pensa solo al lavoro. Io gli ho detto no. Anche se siamo coetanei, mi sento il suo papà in questo momento: i primi esami sono andati bene. Ma ora spettiamo di avere davanti tutti gli approfondimenti. Esonero? No, è un top assoluto”.

Foto: Twitter ufficiale Torino