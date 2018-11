Cairo: “Toro penalizzato dagli arbitri. Mazzarri? Sta bene, ma deve fumare di meno…”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto telefonicamente ad un evento organizzato dai tifosi granata: “Stiamo lavorando per cercare di fare una squadra competitiva, che faccia bene e centri il suo obiettivo, un obiettivo importante che non diciamo qual è per scaramanzia. Quando ho preso il Torino, nel 2005, eravamo appena falliti e venivamo fa anni di alti e bassi, quando siamo risaliti in serie A mi sembra che stiamo facendo qualcosa di buono, ora quando non siamo contenti e perché non siamo andati in Europa. Quest’anno mi sembra che la squadra sia attrezzata, io ho cercato di fare del mio meglio e ho speso anche molto: tra acquisti e riscatti abbiamo fatto 64 milioni di investimenti. Sono molto fiducioso, siamo stati anche penalizzati dagli arbitri tra rigori non dati e gol non convalidati, ci siamo lamentati ma noi andiamo oltre. Mazzarri? Sta bene, oggi ha diretto l’allenamento e domenica dovrebbe essere in panchina. Dovrebbe fumare di meno, ma l’ho visto bene e sono contento”.

Foto: Twitter Torino