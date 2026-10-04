Cairo: “Malagò? Stiamo perdendo tempo, servono riforme urgenti”

04/10/2026 | 16:45:53

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Sky Sport della questione Malagò: “Ora sono 6 mesi che si parla di dimissioni Gravina, poi campagna elettorale, poi elezioni… Secondo me stiamo perdendo tempo. Io non so se tutti questi regolamenti c’erano anche in passato ma ripeto stiamo solo perdendo tempo. Ora vediamo cosa succederà martedì. Non conosco bene la situazione ed i regolamenti, quindi non voglio dare giudizi. Quello che posso dire è che siamo a due anni dalle prossime elezioni, c’è un movimento nel calcio italiano che ha bisogno di riforme urgenti”.

foto insta malago