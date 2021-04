Cairo, l’abbraccio con Lotito: “I tifosi della Lazio mi hanno accolto benissimo”

Urbano Cairo ha partecipato ieri al funerale del giovane Guerini. Il presidente del Torino ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i momenti di ieri e il suo incontro, con tanto di abbraccio, con Lotito e l’affetto ricevuto anche dai tifosi della Lazio: “Io sono arrivato in chiesa in anticipo, intorno alle 11.40. Quando Lotito ha saputo della mia presenza è venuto a cercarmi, mi ha salutato con calore e ci siamo abbracciati. Ma ho apprezzato anche moltissimo tutto l’ambiente laziale. Che si è dimostrato appassionato e sensibile. Sono stato accolto benissimo, mi hanno fatto sentire a casa. Non era scontato che avvenisse e quindi mi piace sottolinearlo. Questi tifosi, con in testa i gruppi ultras, mi hanno testimoniato rispetto e apprezzamento per la nostra partecipazione. Mi sono immerso in un ambiente ricco di umanità”.

Foto: Twitter ufficiale Torino