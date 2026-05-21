Cairo: “Juve fuori dalla Champions? A me interessa solo vincere il derby”

21/05/2026 | 20:14:18

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Rai Uno.

Le sue parole: “Vincere il derby? Quello non sarebbe male come regalo, sicuramente sarebbe il regalo più bello che mi si potrebbe fare. Juventus fuori dalla Champions? Sinceramente preferisco che ci siano risultati positivi per noi – ha continuato Cairo -, non mi importa di eventuali risultati negativi per gli altri, l’importante è fare bene noi. Non voglio parlare per scaramanzia”.

Foto: Instagram Cairo