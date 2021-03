Cairo: “Il non rinvio si commenta da solo. Faremo ogni ricorso possibile”

La decisione della Lega di non rinviare Lazio-Torino, in programma oggi pomeriggio, “si commenta da sola”. Al telefono con l’ANSA il presidente granata Urbano Cairo è amareggiato nel commentare la scelta del Consiglio dei club di A. “Io non credo – aggiunge – che il calendario del campionato di serie A si difenda ignorando le realtà oggettive”.

E il presidente così conclude: “Non si difende il campionato non prendendo atto della realtà oggettiva, una realtà che dice che non ci possiamo muovere né lasciare la città”, ha aggiunto Cairo. “È tutto talmente logico che uno più uno è uguale a due, qui invece per arrivare a due bisogna fare chissà quanti passaggi. L’unica conseguenza logica era rinviare la partita. Ora aspettiamo la decisione del giudice sportivo”. Il numero uno del club granata promette però battaglia: Cairo: “E’ evidente che faremo ricorso. Faremo tutti i ricorsi possibili”.

Foto: Twitter Torino