Cairo: “Il Grande Torino è stato simbolo della rivincita del Paese. Ripresa? La parola finale spetta alle istituzioni”

Intervenuto a RadioAnch’io lo Sport su RAI Radio 1, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ricordato la tragedia di Superga: “Andremo velocemente a Superga per deporre un mazzo di fiori, con l’autorizzazione del prefetto. Siamo in un momento molto particolare: ai tempi del Grande Torino era appena finita la Seconda Guerra. Questa pandemia non è una guerra, ma ha sconvolto la nostra vita. Il Grande Torino diede un senso di rivincita, il popolo italiano si unì, c’era un affetto particolare.” Poi, ha parlato anche della ripresa degli allenamenti: “Credo che tutti stiano valutando se la ripartenza è possibile e questo è giusto – spiega Cairo – anche se la parola finale spetterà alle istituzioni. Come responsabile diretto, per tutti i dipendenti del Torino sono molto preoccupato che tutto venga fatto nel modo migliore e che ci siano tutte le tutele. Senza dimenticare che i giocatori sono fermi e chiusi in casa da oltre due mesi. Campionato nell’anno solare? Ho sentito tante ipotesi, non lo so. Credo sia giusto mantenere il format del campionato, la gente è abituata così e lo preferisce.”