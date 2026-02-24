Cairo: “Ho sempre apprezzato D’Aversa. Baroni? Annunciare l’esonero di un mister è un dispiacere”

24/02/2026 | 11:52:41

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato nella conferenza di presentazione del nuovo tecnico Roberto D’Aversa. Queste le sue parole:

“Volevo dire che siamo felici, ma non lo siamo….D’Aversa l’ho sempre apprezzato molto, soprattutto il suo percorso al Parma. Lo seguivo con attenzione e apprezzamento. Non è un piacere, però, perché se annunci l’esonero di un mister, è un dispiacere. E’ una cosa che ti lascia con molto rammarico: quando accade che c’è un esonero, tutti sono responsabili e non solo Baroni. L’ho apprezzato come persona e uomo determinato, rispetto all’immagine che dava nelle interviste è diverso e voglioso di fare bene. Purtroppo le cose non sono andate bene, complici varie situazioni. Oggi presentiamo D’Aversa”.

Foto: Instagram Cairo