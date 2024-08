Cairo: “Ho messo di tasca mia 72 milioni nel Toro. Bellanova? Voleva andare via”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto alle crescenti critiche dei tifosi sui social in merito alla cessione imminente di Raoul Bellanova all’Atalanta, dopo la vendita di Alessandro Buongiorno al Napoli: “Lui voleva andare via: ne abbiamo tanti di valore, non tengo giocatori che vogliono andare”. Poi ha proseguito: “Io ho messo di tasca mia 72 milioni nel Toro! Non sono un pozzo senza fondo”.

Foto: Torino Twitter