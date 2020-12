Cairo: “Giampaolo non è a rischio, non è in scadenza, non è uno yogurt”

Queste le parole di Urbano Cairo al termine della sconfitta del suo Torino per mano dell’Udinese, la settima in undici turni di campionato:

“È stata una brutta partita. Soprattutto non mi aspettavo di vedere un primo tempo con così poca grinta. Non ho parlato oggi con la squadra, ma ieri, però non ho visto grandi risultati.

Giampaolo non è a rischio, non è in scadenza: non è uno yogurt. Ho fiducia in lui e ho visto delle cose buone. Oggi no però. Il gioco va bene, ma contano i risultati. Sei punti in undici partite sono molto pochi. Direi che è molta responsabilità dei giocatori: mi aspetto molto di più, infatti da domani saremo in ritiro. Intanto giochiamo queste tre partite, poi per gennaio vediamo”.

Foto: sito ufficiale Torino