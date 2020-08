Cairo: “Giampaolo è un maestro di calcio, ringrazio Longo”

Il presidente del Torino Cairo, ai microfoni del club ufficiale, ha commentato l’arrivo di Giampaolo come nuovo tecnico: “La stagione che è terminata non può lasciarci contenti. Eravamo partiti con altre aspettative, poi abbiamo conquistato la salvezza che era l’obiettivo minimo e per questo ringrazio Longo e il suo staff. Nonostante fossero arrivati in un momento difficile e con i due e mesi e mezzo di lockdown, sono riusciti a raggiungere la salvezza. Giampaolo? Nei miei 15 anni lo avevo cercato già due volte, era legato la prima volta con il Cagliari e poi con il Siena e di conseguenza non se ne fece nulla. Lo stimo molto, lui è un maestro di calcio. Ora possiamo iniziare il nostro percorso insieme”.

Foto: sito ufficiale Torino