Cairo dopo la riunione tra i 20 club di A: “E’ sempre un bene parlarsi. Juve? Non ho visto passi indietro”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato così ai media dopo l’incontro informale tra i club:

“E’ stato un incontro positivo, si sono chiarite delle posizioni. È sempre un bene parlarsi, una cosa positiva”.

C’è stato un chiarimento con Andrea Agnelli? “Non parliamo di cose personali, è stata una cosa generale, non c’erano degli imputati. E’ stato un modo per riaprire il dialogo a livello di Lega. Anche perché il tema vero è il calcio del futuro e come sviluppare le riforme. Sulla Super Lega starà alla Figc e alla Uefa prendere decisioni su quelle squadre”.

La Juve ha fatto un passo indietro? “A livello pubblico non ho visto passi indietro e quella di oggi non era la sede per farlo, le sedi sono altre. O meglio: se uno fa un passo indietro, lo fa in modo pubblico. Nove squadre hanno fatto un passo indietro molto preciso, non credo che la Super Lega la possano fare in tre”.

Un campionato senza la Juve? “È giusto che il campionato vada avanti con le squadre che hanno titolo a partecipare, tutto questo dev’essere fatto tutelando il campionato e non progettando qualcosa che gli vada contro”. Sulla questione fondi: “se ne riparlerà, si tratta di riprendere in mano le cose nel modo giusto, vedremo se c’è la possibilità di trovare un accordo con la maggioranza dei 14”, ha concluso Cairo.