Cairo: “Dobbiamo cancellare la sconfitta e pensare al campionato. Verdi…”

Al termine della gara di Europa League persa con il Wolverhampton, il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sul mercato. Queste le sue parole: “Non voglio entrare nei dettagli e le cose tecniche, ci pensa il mister. Resettiamo per domenica e poi penseremo al ritorno. Questa squadra, che si è guadagnata il settimo posto, doveva entrare ai gironi. Il mercato non ti serve per la partita singola. non è che se prendi pinco pallino ti risolve la partita. Il calcio è fatto dal gioco e dall’intesa. A volte prendi un calciatore nuovo e deve stare in panchina perché i compagni si sono conquistati l’Europa. Non metto il carro davanti ai buoi. Penso a domenica e poi a giovedì. Poi in base a ciò che accadrà faremo tutte le valutazioni”. Rimarranno tutti in caso di eliminazione?“Il mio obiettivo è questo. Confermo quanto ho detto fino a oggi. Vorrei tenere tutti i migliori. Le combinazioni di mercato degli ultimi giorni vedremo cosa ci offriranno. Non so dire adesso. Il mio obiettivo era mantenere tutti i migliori e l’ho mantenuto fino a oggi. E’ chiaro che tutti devono essere felici di rimanere. Un rinforzo di qualità a luglio non c’era da prendere. Non era disponibile”. Verdi? “Se avessimo trovato un accordo sarebbe qui. Non c’è un accordo col Napoli per Verdi. Altrimenti sarebbe con noi”. Mercato più complicato rispetto al passato? “Io ho avuto molte richieste ma ho detto di no a tutti. Io sono partito dicendo che volevo mantenere la rosa con un innesto di qualità. Se tu avessi oggi un innesto di questo tipo e col Wolverhampton fai giocare Zaza e Belotti, non so se lo fai giocare perché manca equilibrio. L’innesto di qualità non è detto che giochi sempre”.

Foto: Twitter Torino