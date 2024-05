Cairo: “Crediamo nella qualificazione europea. Siamo in un gran momento. E’ tutto nelle nostre mani”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla qualificazione europea dei granata, distanti un solo punto dal Napoli.

Queste le sue parole: “Stiamo vivendo un bel momento, adesso dobbiamo tutti crederci ed essere uniti perché dall’unione di tutte le componenti, ovvero la società, la squadra ed i tifosi, può nascere qualcosa di buono. Essere arrivati a questo punto, a due partite dalla fine, pienamente in pista per conquistare un posto in Europa, è una bella notizia. da qui alla fine avremo due partite impegnative (contro il Milan sabato in casa poi in trasferta a Bergamo, ndr), ma ora è tutto nelle nostre mani: dobbiamo crederci, dobbiamo essere tutti molto uniti e dare tutti il massimo. Non è mai finita fino a quando ci saranno buone speranze. Oggi abbiamo un punto in meno del Napoli, con il quale siamo però in vantaggio negli scontri diretti. Poi vedremo la Fiorentina che cosa farà: è tutto aperto”.

