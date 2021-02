Cairo: “Conte-Agnelli? Cose di campo dettate dall’adrenalina. In altri campionati accade di peggio”

Intervistato da tmw, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di diversi temi, tra cui la lite verbale tra Conte e Agnelli di martedì sera.

Queste le sue parole: “Caso Conte-Agnelli? Le cose che avvengono durante le partite di calcio sono legate all’adrenalina che va a mille. Non ho visto nessun tipo di tensione tra Inter e Juve oggi, sono cose di campo. Questi episodi si verificano pure in altri campionati, anzi succede anche di peggio”

Sui diritti tv: “Ci sono delle offerte per i diritti tv, ora dobbiamo ragionarci. Anche il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l’impressione che i siano in diversi a voler procedere in tal senso”.

