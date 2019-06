Cairo conferma: “Nainggolan al Toro? Non è vero, mai parlato di lui”

“Nainggolan al Toro: storia di una trattativa impossibile”, abbiamo titolato così circa mezzora fa in merito alla notizia trapelata in giornata e che parlava di forte avvicinamento del Torino nei riguardi di Radja Nainggolan. Abbiamo verificato: non ci sono i margini, neanche mezzo, trattasi di un’operazione impossibile. E la conferma arriva direttamente dal presidente Urbano Cairo, presidente granata, intervenuto così ai microfoni di Sportitalia: “Se è vero di Nainggolan al Toro? No, no, no. Non ne abbiamo mai parlato”, ha chiuso Cairo.

Foto: Twitter ufficiale Toro