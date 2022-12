Cairo: “Con Mihajlovic rapporto sincero. Dopo la malattia è cambiato tutto”

Anche Urbano Cairo ha ricordato Mihajlovic alla Gazzetta dello Sport, raccontando di come si fosse sin dall’inizio reso disponibile ad aiutare l’ex allenatore del Torino: “É cambiato tutto dopo la notizia della malattia. Appena l’ho saputo gli ho mandato subito un messaggio, per mettermi a totale disposizione se avesse avuto bisogno di aiuto. Ci siamo sentiti non appena ha risposto e da quel momento siamo tornati ad avere un bel rapporto, un rapporto schietto in cui ci dicevamo le cose molto francamente e senza peli sulla lingua. Con Sinisa c’era un rapporto amicale e di stima”.

Foto: Twitter Torino