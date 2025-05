Cairo: “Con la Roma per vincere. Un favore alla Juve? Pensiamo al Torino”

21/05/2025 | 19:37:04

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Rai 1, nel giorno del suo compleanno.

Queste le sue parole: “Oggi divento maggiorenne con 50 anni in più. Me ne sento meno, facciamo 10 in meno. Chi mi ha fatto gli auguri? Ne ho ricevuti un sacco, tanti messaggi e tante chiamate. Mi piace ricevere auguri di gente che lavorava con me ed è rimasta legata. Mentana mi ha scritto presto…Regali? Anche più di uno, sì”.

Nessuna preferenza per la lotta Scudetto: “Non faccio il tifo, tifo Toro e basta. Vediamo come va, è un campionato competitivo fino all’ultimo. Milan? Ha fatto un campionato altalenante, tra grandi partite come la Supercoppa e poi perdendo l’occasione buona”.

Quarto posto? “Non credo che i tifosi si augurino una vittoria della Roma, noi vogliamo fare la partita migliore possibile e vincere. Dobbiamo fare il meglio, l’obiettivo è questo. Un favore alla Juve? Noi pensiamo al Torino e a vincere le partite”.

Foto: X Torino