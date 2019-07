Cairo: “Belotti resta con noi, arriveranno uno o due giocatori”

A margine della presentazione dei palinsesti La7, Urbano Cairo ha parlato anche del suo Torino che, come annunciato dal numero uno granata, giocherà al Moccagatta di Alessandria il preliminare di Europa League. Queste le sue parole riportate da TMW: “Dispiace per i tifosi ma non avremo lo stadio a causa dei concerti estiiv. Mercato? Dovremo tenere tutta la rosa, non c’è fretta di fare nuovi acquisti. Faremo attenzione alle spese, ma uno o due nuovi giocatori arriveranno, ci sono tanti nomi in uscita, noi ne stiamo valutando 4-5. Belotti? Resta con noi, è troppo importante per questa squadra”.

Foto Twitter Torino