Cairo: “Belotti non è in discussione, resta al Torino”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a La Stampa del suo Toro e del mercato dei granata. Queste le sue parole che blindano il Gallo Belotti: “Belotti ce lo teniamo. Non è in discussione. Izzo ha molte richieste, vedremo. Se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo. Intanto stiamo lavorando per l’acquisto di un play davanti alla difesa. Di certo il nostro obiettivo non è la salvezza, metteremo a Giampaolo nelle condizioni di lavorare bene.”

Foto: twitter Torino