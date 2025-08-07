Cairo: “Bello festeggiare i 20 anni di presidenza. Ngonge? E’ un bel giocatore”

07/08/2025 | 15:28:02

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai taccuini de Il Piccolo, soffermandosi su diversi temi, tra cui i 20 anni di presidenza e sul mercato.

Queste le sue parole: “Il 2 settembre saranno vent’anni di presidenza, che non sono pochi. Se effettivamente si facesse avanti qualcuno molto bravo, ricco, entusiasta e preparato, ci potrei anche pensare. Mi spiacerebbe mollare, ovviamente, ma non sarò presidente a vita”.

Sul mercato e il nome di Cyril Ngonge: “Ngonge, preso dal Napoli, è sicuramente un bel giocatore, lo dimostrò a Verona quando segnò molti gol. Ed è molto forte Aboukhal che abbiamo rilevato dal Tolosa. Poi ricordo gli inserimenti di Anjorin e Ismajli e del portiere Israel. Credo che sia una squadra che possa far bene”.

Sulle contestazioni: “Siamo in Serie A da 14 anni consecutivi, molto spesso nella parte sinistra della classifica, con due partecipazioni alle coppe europee e investimenti sul settore giovanile, come dimostrano i due scudetti vinti di recente. E poi abbiamo riaperto il Filadelfia e, a breve, debutterà il centro sportivo Robaldo”.

Foto: sito Torino