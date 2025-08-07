Cairo: “Bello festeggiare i 20 anni di presidenza. Ngonge? E’ un bel giocatore”
07/08/2025 | 15:28:02
Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai taccuini de Il Piccolo, soffermandosi su diversi temi, tra cui i 20 anni di presidenza e sul mercato.
Queste le sue parole: “Il 2 settembre saranno vent’anni di presidenza, che non sono pochi. Se effettivamente si facesse avanti qualcuno molto bravo, ricco, entusiasta e preparato, ci potrei anche pensare. Mi spiacerebbe mollare, ovviamente, ma non sarò presidente a vita”.
Sulle contestazioni: “Siamo in Serie A da 14 anni consecutivi, molto spesso nella parte sinistra della classifica, con due partecipazioni alle coppe europee e investimenti sul settore giovanile, come dimostrano i due scudetti vinti di recente. E poi abbiamo riaperto il Filadelfia e, a breve, debutterà il centro sportivo Robaldo”.
Foto: sito Torino