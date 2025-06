Cairo: “Baroni ha fatto cose eccellenti negli ultimi anni. È la scelta giusta per noi”

05/06/2025 | 21:35:15

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha così parlato della scelta di affidare la panchina a Marco Baroni: “Abbiamo scelto Baroni perché abbiamo apprezzato molto il percorso degli ultimi anni in cui ha fatto cose eccellenti. Anche la stagione conclusa, se pur non ha raggiunto l’Europa, è stata una buona stagione. Credo che sia la giusta scelta per noi“.

Foto Torino Twitter