Cairo: “Al Torino ambiamo a progetti importanti. Il calcio femminile è in crescita”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato di tanti temi, tra cui la crescita del calcio femminile e le ambizioni di un grande progetto in casa granata.

Queste le sue parole: “Le donne hanno delle qualità notevolissime ed è giusto che possano ricoprire ruoli più importanti nella società. Possono dare un contributo molto forte nella vita di tutti i giorni: in politica, nelle imprese, nelle professioni. Hanno un modo di vedere le cose differente da noi uomini. E poi si sono appassionate di più allo sport, sia come tifose che come praticanti. Il calcio femminile sta crescendo tantissimo e coinvolge in modo sempre maggiore. Noi al Toro abbiamo un buon settore giovanile e una squadra juniores, ma sto pensando di fare di più. E’ chiaro che è un progetto ambizioso e che per portarlo avanti non possiamo permetterci una retrocessione. Quindi lotteremo al massimo per salvaguardare la categoria che diventa di vitale importanza per tutti noi”.