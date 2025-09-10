Cairo: “Abbiamo fatto investimenti e preso Baroni per migliorarci. L’obiettivo? Vedremo a fine stagione”

10/09/2025 | 13:58:04

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato della situazione dei granata a margine della presentazione del 24esimo Premio Cairo a Milano: “Se facciamo investimenti importanti come ho fatto, arricchendo la squadra, con un allenatore di qualità come Baroni, è perché l’obiettivo è fare meglio dello scorso anno o degli anni precedenti. Ora dobbiamo semplicemente lavorare come sta facendo l’allenatore per riuscire a estrarre il meglio da una squadra arricchita con 8 componenti, che hanno molto potenziale, che probabilmente sono arrivati in uno stato di forma parziale legato anche al fatto che sono arrivati dopo aver fatto pochi minuti lo scorso anno. Dobbiamo cominciare a fare bene, a ottenere buoni risultati, poi vediamo quale sarà l’obiettivo di fine stagione”.

Foto: Instagram Cairo