Caicedo si presenta: “Inzaghi ha fatto di tutto per avermi all’Inter, sono a disposizione e voglio fare bene”

Il nuovo attaccante dell’Inter Felipe Caicedo ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra: “Sono molto emozionato, veramente. Sono tanto emozionato, voglio fare bene e ringrazio innanzitutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi, voglio mettermi a disposizione. Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, sono il primo ecuadoriano nella storia dell’Inter. Spero di far bene e di continuare a far bene, ho parlato con Correa e mi ha fatto capire tutto. E’ stato mio compagno per tre anni alla Lazio e sono contento di rivederlo”

FOTO: twitter inter