Caicedo: “Orgoglioso di vestire la 25 del Chelsea, Zola mi ha dato la sua benedizione”

Durante l’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Chelsea, il nuovo centrocampista dei Blues, Moises Caicedo, ha rivelato un retroscena sulla scelta del numero di maglia: “Sono molto orgoglioso di vestire questo numero. Ho sentito Gianfranco Zola, mi ha dato la sua benedizione per vestirla. So quanto significasse questo numero per lui, io l’ho scelto perché vuol dire molto per me e la mia famiglia. Voglio creare grandi ricordi ai tifosi del Chelsea con questo numero sulle mie spalle”.

Foto: Instagram Chelsea