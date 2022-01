Caicedo-Inter la strada è tracciata. Alle condizioni di Marotta e Ausilio

Dopo, ora. Era la scaletta impostata già nei giorni scorsi , anche se fino a lunedì non esisteva traccia dell’estero tedesco, un’autentica sorpresa. Caicedo freme per raggiungere l’Inter, oggi il club nerazzurro si è completamente dedicato alla trattativa legata a Gosens, ma hanno continuato a marcare stretto Caicedo. La strada è tracciata, senza esborsi e alle condizioni di Marotta e Ausilio: si tratta solo di avere pazienza. I nerazzurri ci stanno lavorando anche in queste ore.