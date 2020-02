Caicedo fa volare la Lazio: Inzaghi sbanca Parma e si porta a meno uno dalla vetta

Colpo della Lazio: la squadra di Inzaghi sbanca il “Tardini” e si porta a un solo punto dalla Juve capolista (in attesa dell’Inter, impegnata stasera nel derby). Il Parma si arrende a un gol di Felipe Caicedo, che decide il match con una zampata sotto porta nel finale del primo tempo. Inzaghi sempre più nella storia della Lazio: per il tecnico si tratta del 18esimo risultato utile di fila in Serie A.

Venerdì 7 febbraio

20:45 Roma-Bologna 2-3 (aut. Denswil, Mkhitaryan – Orsolini, Barrow 2)

Sabato 8 febbraio

15:00 Fiorentina-Atalanta 1-2 (Chiesa – Zapata, Malinovsky)

18:00 Torino-Sampdoria 1-3 (Verdi – Ramirez 2, Quagliarella)

20:45 Verona-Juventus 1-2 (Borini, Pazzini – Ronaldo)

Domenica 9 febbraio

12:30 Spal-Sassuolo 1-2 (Bonifazi – Caputo, Boga)

15:00 Brescia-Udinese 1-1 (Bisoli – De Paul)

15:00 Genoa-Cagliari 1-0 (Pandev)

15:00 Napoli-Lecce 2-3 (Milik, Callejon – Lapadula 2, Mancosu)

18:00 Parma-Lazio 0-1 (Caicedo)

20:45 Inter-Milan

CLASSIFICA: Juventus 54; Lazio 53; Inter 51; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese 25; Sampdoria 23; Lecce 22; Genoa 19; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Twitter ufficiale Lazio