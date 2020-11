Caicedo: “E’ un punto d’oro, dobbiamo continuare così”

Ciacedo, dopo il gol del pari della sua Lazio contro lo Zenit in Champions League, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale: “Questo punto significa molto, è importante per la nostra classifica. Abbiamo preso in mano la partita dopo il loro gol, la squadra sta lavorando bene e dobbiamo continuare così. Ho giocato in Russia, mi aspettavo una gara dura. Era fondamentale non perdere, sapevamo di affrontare una partita difficile contro una squadra tosta. Dopo lo svantaggio, siamo scesi in campo dominando. Adesso sarà importante il ritorno, ma giocando così sarà possibile fare bene”.

(Photo by Marco Rosi/Getty Images)