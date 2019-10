Caicedo: “Domani bisogna vincere. Sono rimasto alla Lazio per Inzaghi”

Alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi di Europa League, Felipe Caicedo ha accompagnato il suo tecnico in conferenza stampa per presentare la sfida tra la sua Lazio e il Rennes: “Sono ancora alla Lazio per il mister, ho parlato con lui e mi ha fatto credere nel progetto. Sono qui anche per la società, ma principalmente per lui. Giochiamo insieme da tanti anni. Se ci sono io, Correa e Immobile, si lavora sempre bene. Mi trovo bene con entrambi, abbiamo un buon rapporto sia dentro che fuori dal campo. Giochiamo bene insieme, poi in base alle caratteristiche degli avversari mi trovo meglio con uno o con l’altro. Credo negli obiettivi prefissati dalla Lazio, sicuro, altrimenti non ha senso lavorare ogni giorno. Ci crediamo, in tutto quello che facciamo. Il mister fa delle scelte e noi siamo con lui. Domani dobbiamo sistemare la classifica in Europa, bisogna vincere. Il mio obiettivo personale è sempre aiutare la squadra e farmi trovare pronto quando il mister mi chiama. Il mio primo anno qui è stato difficile, non è facile arrivare in Italia dal campionato spagnolo. Poi dal secondo anno ho trovato spazio e questa deve essere la mia stagione. Ho una buona possibilità di avere continuità. Il mister mi dà fiducia e libertà, mi piace giocare sia da prima che da seconda punta“.

Foto: twitter ufficiale Lazio