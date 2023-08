Caicedo al Chelsea: siamo in dirittura

Sembra giungere verso la conclusione la telenovela Moises Caicedo. Il calciatore sembrava promesso sposo del Liverpool, ne aveva parlato anche Jurgen Klopp in conferenza stampa. Sembrava tutto pronto per il suo trasferimento ai Reds, poi il colpo di scena. Il rilancio del Chelsea con la speranza di far saltare ancora il banco, puntando sul fatto che sia stato il primo club a contattarlo diversi tempo fa, in tempi non sospetti. E così è stato, fondamentale la volontà del calciatore di volere i Blues. Adesso Caicedo è sempre più vicino al Chelsea: operazione da 110 milioni di sterline e un lungo contratto che lo legherà ai Blues.

Foto: Instagram Brighton