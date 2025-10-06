Cagliari, Yerry Mina salta la Nazionale per infortunio. La nota della Colombia
06/10/2025 | 20:33:38
Yerry Mina, difensore del Cagliari, non si unirà alla Nazionale della Colombia. Il giocatore ha accusato un problema nel corso della sfida contro l’Udinese che gli costringe a saltare l’impegno con i cafeteros.
La nota della Colombia: “Il giocatore Yerry Mina ha riportato un infortunio nell’ultima partita disputata con il suo club, il Cagliari Calcio, il che gli impedisce di unirsi all’attuale ritiro della Nazionale per partecipare alle amichevoli in programma durante la finestra FIFA di ottobre. L’allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Yerry una pronta guarigione, fiduciosi che tornerà in perfette condizioni per continuare a dare il suo contributo di talento alla squadra nazionale”.
Foto: X Cagliari