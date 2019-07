Cagliari, voglia di doppio colpo: dalla sorpresa alla realtà. Dopo Rog…

Sembrava uno scenario ben oltre i limiti, due centrocampisti di grande importanza per il Cagliari dopo la cessione di Barella all’Inter. Invece no. Gli scenari di oltre una settimana fa sono confermati: il Cagliari ha chiuso Rog e ha fatto il massimo per accogliere presto anche Nandez del Boca. Una trattativa che, più o meno come quella di Barella all’Inter, vi raccontiamo dall’estate 2018. Ora il famoso doppio colpo per un centrocampo di spessore da affidare a Maran.