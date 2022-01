Cagliari, visite mediche rimandate per Goldaniga: il difensore è positivo al Covid-19

Visite mediche, previste per la giornata di oggi, rimandate per Edoardo Goldaniga con il Cagliari. Il giocatore ha comunicato la propria positività al Covid-19 e, di consguenza, svolgerà le visite mediche di rito non appena tornerà negativo. FOTO: Twitter Sassuolo