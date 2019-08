Cagliari, visite mediche in corso per Nandez a Villa Stuart

Nahitan Nandez, dopo una lunghissima trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva e con dovizia di particolari, è pronto a diventare un nuovo calciatore del Cagliari. Intanto, il centrocampista classe 1995 ha appena raggiunto Villa Stuart per sostenere le visite mediche per conto del club rossoblu. Successivamente, una volta terminati i controlli di rito, l’uruguaiano ormai ex Boca Juniors firmerà il contratto.

Foto: Instagram Nandez